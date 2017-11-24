Жительнице Краснокамска дали полтора года ограничения свободы за отказ лечить ВИЧ-положительного ребенка
Краснокамский городской суд вынес приговор местной жительнице, которая отказывалась лечить своего ВИЧ-положительного ребенка. Женщину приговорили к полутора годам ограничения свободы за причинение смерти по неосторожности.
Суд проходил в закрытом режиме, но прокурор Михаил Третьяков рассказал, что подсудимая раскаялась и признала свою вину. «По мнению мамы, от лекарств ребенку становилось хуже, поэтому она перестала их давать», — заявил прокурор.
Дело против 28-летней жительницы Краснокамска было возбуждено после того, как 14 августа 2017 года умер ее восьмилетний сын. Следствие выяснило, что мать с 2014 года не давала ребенку необходимые препараты и своевременно не водила его к врачам.
Антиретровирусная терапия, если она своевременно проводится у новорожденных, может увеличить продолжительность жизни ВИЧ-положительного ребенка до средней по стране.