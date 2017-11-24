«Ведомости» сообщили о налоговых уведомлениях за проданные автомобили

Многие автовладельцы, пишут «Ведомости», получили квитанции на уплату транспортного налога за 2016 год на ранее проданные или угнанные автомобили.

Такие ошибочные извещения пришли не менее чем десяти сотрудникам издания. Еще два сотрудника рассказали, что получили повторные требования уплатить налог за имеющиеся автомобили от инспекций по адресам, где они были прописаны несколько лет назад.

О требовании уплатить транспортный налог за автомобили, которые им уже не принадлежат или вообще не принадлежали, сообщили изданию и еще несколько человек.

На вопрос «Ведомостей» о причинах большого числа ошибок в уведомлениях о транспортном налоге в ФНС сообщили, что «используют сведения, получаемые из различных регистрирующих органов, в том числе ГИБДД, Росморречфлота и т. д.», добавив, что «качество налогового администрирования напрямую зависит от актуальности и полноты их сведений». Получить комментарии ГИБДД изданию пока не удалось.

Собеседники и сотрудники «Ведомостей» также пожаловались на большие очереди в московских налоговых инспекциях, куда они обратились за разъяснениями.

В свою очередь представители ФНС сообщили «Ведомостям», что число жалоб от налогоплательщиков-физических лиц по всем начисленным налогам составляет, в зависимости от региона, от 1 до 4% от всех разосланных уведомлений. Этот показатель, отмечает газета, незначительно отличается от прошлогоднего.