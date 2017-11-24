«Ведомости»: Кремль снова планирует выдвинуть соперником Путина на выборах бизнесмена и либерала

Администрация президента обсуждает вариант с выдвижением в качестве соперника Владимира Путина на президентских выборах представителя бизнеса и либерального кандидата. Об этом рассказали «Ведомостям» два источника, близких к Кремлю, не уточнив, идет ли речь об одном или о двух разных кандидатах.

Одна из рассматриваемых кандидатур, по версии собеседника газеты — бывший министр финансов Алексей Кудрин. Представитель Кудрина Павел Кузнецов заявил, что такой вопрос не обсуждался.

Помимо этого ожидается выдвижение «нормального кандидата» от Партии роста. В самой партии рассказали, что вопрос с кандидатом «решится в ближайшие дни».

По мнению социолога «Левада-центра» Дениса Волкова, у россиян нет запроса на либерального кандидата, но граждане могут проголосовать за кандидата от бизнеса. Глава ВЦИОМ Валерий Федоров, напротив, считает, что ни либеральный кандидат, ни представитель бизнеса не может рассчитывать на большое количество голосов.