В Уфе на участника митинга 12 июня завели дело об экстремизме. Он назвал коррупционеров «предателями»

Коммерсант
07:43, 24 ноября 2017
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Житель Уфы Рустем Мулюков стал фигурантом уголовного дела о призывах к экстремизму за то, что на прошедшем 12 июня митинге, организованном штабом Навального, назвал коррупционеров «предателями».

Уголовное дело по статье 280 УК на Мулюкова, пишет «Коммерсант-Уфа», завел центр по противодействию экстремизму МВД по Башкирии.

В основу дела легла видеозапись митинга, на которой слышно, как Мулюков называет коррумпированных чиновников «предателями, которые обворовывают нас с вами», призывает их «сажать» и «расстреливать».

Организаторы митинга — координатор штаба Навального в Уфе Лилия Чанышева и юрист Кирилл Матвеев — проходят по делу Мулюков свидетелями. Их вызвали в полицию для дачи показаний.

Рустем Мулюков известен как один из активных наблюдателей за ходом выборов в Башкирии. На выборах в Госдуму в 2016 году он работал наблюдателем от партии «Яблоко», после чего предоставил обширный материал о нарушениях в ЦИК РФ и Башкирии. Рассмотрение этих материалов завершилось дисциплинарными взысканиями в отношении сотрудников башкирских избиркомов.

Коммерсант
Статья 280 УК предусматривает за призывы (без использования СМИ) к экстремистской деятельности максимальное наказание в виде четырех лет лишения свободы.
12 июня в разных регионах России прошли митинги и шествия против коррупции, организованные сторонниками Алексей Навального. Во многих городах, включая Москву, акции не были согласованы властями и сопровождались массовыми задержаниями. На большинство задержанных составили протоколы об административных нарушениях. После акций 12 июня также были возбуждены и несколько уголовных дел о нападении на полицейских.
Очередная масштабная акция против коррупции была проведена в России 7 октября. За эту акцию координатор штаба Навального в Уфе Лилия Чанышева была признана виновной в нарушении порядка организации митинга (ч. 2 ст. 20.2. КоАП РФ). Суд назначил ей 40 часов обязательных работ.

Акции против коррупции в России

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