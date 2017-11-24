В Уфе на участника митинга 12 июня завели дело об экстремизме. Он назвал коррупционеров «предателями»
Житель Уфы Рустем Мулюков стал фигурантом уголовного дела о призывах к экстремизму за то, что на прошедшем 12 июня митинге, организованном штабом Навального, назвал коррупционеров «предателями».
Уголовное дело по статье 280 УК на Мулюкова, пишет «Коммерсант-Уфа», завел центр по противодействию экстремизму МВД по Башкирии.
В основу дела легла видеозапись митинга, на которой слышно, как Мулюков называет коррумпированных чиновников «предателями, которые обворовывают нас с вами», призывает их «сажать» и «расстреливать».
Организаторы митинга — координатор штаба Навального в Уфе Лилия Чанышева и юрист Кирилл Матвеев — проходят по делу Мулюков свидетелями. Их вызвали в полицию для дачи показаний.
Рустем Мулюков известен как один из активных наблюдателей за ходом выборов в Башкирии. На выборах в Госдуму в 2016 году он работал наблюдателем от партии «Яблоко», после чего предоставил обширный материал о нарушениях в ЦИК РФ и Башкирии. Рассмотрение этих материалов завершилось дисциплинарными взысканиями в отношении сотрудников башкирских избиркомов.