В Уфе на участника митинга 12 июня завели дело об экстремизме. Он назвал коррупционеров «предателями»

Житель Уфы Рустем Мулюков стал фигурантом уголовного дела о призывах к экстремизму за то, что на прошедшем 12 июня митинге, организованном штабом Навального, назвал коррупционеров «предателями».

Уголовное дело по статье 280 УК на Мулюкова, пишет «Коммерсант-Уфа», завел центр по противодействию экстремизму МВД по Башкирии.

В основу дела легла видеозапись митинга, на которой слышно, как Мулюков называет коррумпированных чиновников «предателями, которые обворовывают нас с вами», призывает их «сажать» и «расстреливать».

Организаторы митинга — координатор штаба Навального в Уфе Лилия Чанышева и юрист Кирилл Матвеев — проходят по делу Мулюков свидетелями. Их вызвали в полицию для дачи показаний.