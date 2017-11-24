В Москве на территории «Мега Теплый стан» обрушился котлован. Под завалами оказались люди

Обновление: Первоначально РИА Новости со ссылкой на источник сообщало, что на территории «Мега Теплый стан» обрушился строящийся объект, а не котлован.

В Москве на территории торгового центра «Мега Теплый стан» обрушился котлован. По предварительным данным, травмы получили двое рабочих, которых засыпало грунтом, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах. Пострадавших, добавил он, осматривают врачи.

ЧП в Мега теплый стан. Завалило грунтом рабочих. Много пожарных и скорые. Выносят раненых... pic.twitter.com/KCmN9UatIT — alex bogatkin (@ABogatkin) November 24, 2017

​В пресс-службе ГУ МВД по Москве подтвердили сообщения о двух пострадавших в ходе строительных работ на Калужском шоссе, добавив, что на место происшествия выехали экстренные службы.