Госдума приняла бюджет на три года вперед
Госдума России на заседании в пятницу, 24 ноября, приняла в первом чтении законопроект о федеральном бюджете на 2018–2020 годы.
Согласно принятому законопроекту, доход бюджета в 2018 году составит 15,258 триллиона рублей, а расходы — 16,529 триллиона. Таким образом, дефицит бюджета составит 1,3% ВВП. В 2019 и 2020 годах дефицит сократится до 0.8% ВВП.
Председатель Госдумы Вячеслав Володин, комментируя журналистам принятие бюджета в третьем чтении, заявил, что его главный показатель, «где мы видим развитие, — это рост внутреннего валового продукта».«Впервые за три предыдущих года мы принимаем бюджет, где у нас рост более 2%. Бюджет роста», — подчеркнул спикер.