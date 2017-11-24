Госдума приняла бюджет на три года вперед

Председатель Госдумы Вячеслав Володин, комментируя журналистам принятие бюджета в третьем чтении, заявил, что его главный показатель, «где мы видим развитие, — это рост внутреннего валового продукта».«Впервые за три предыдущих года мы принимаем бюджет, где у нас рост более 2%. Бюджет роста», — подчеркнул спикер.