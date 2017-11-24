Госдума приняла бюджет на три года вперед

Интерфакс
07:32, 24 ноября 2017
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Госдума России на заседании в пятницу, 24 ноября, приняла в первом чтении законопроект о федеральном бюджете на 2018–2020 годы.

Согласно принятому законопроекту, доход бюджета в 2018 году составит 15,258 триллиона рублей, а расходы — 16,529 триллиона. Таким образом, дефицит бюджета составит 1,3% ВВП. В 2019 и 2020 годах дефицит сократится до 0.8% ВВП.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин, комментируя журналистам принятие бюджета в третьем чтении, заявил, что его главный показатель, «где мы видим развитие, — это рост внутреннего валового продукта».«Впервые за три предыдущих года мы принимаем бюджет, где у нас рост более 2%. Бюджет роста», — подчеркнул спикер.

Интерфакс

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