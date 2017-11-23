Водитель получил полтора года условно за то, что заставил игравшего ребенка на коленях ждать полицию
Водитель, заставивший ребенка, обстрелявшего его автомобиль из игрушечного оружия, на коленях ждать полицию, приговорен к 1 году и 6 месяцам условного срока, сообщило Следственное управление СК по Ленинградской области.
Суд признал водителя Владимира Бельского виновным в совершении преступлений, предусмотренных п. «а» ч. 1 ст. 213 УК РФ (хулиганство, с применением предметов, используемых в качестве оружия) и ст. 116 УК РФ (побои).
Также суд удовлетворил гражданский иск потерпевших на 150 тысяч рублей.
В марте 2017 года в Приозерске Ленинградской области дети обстреляли из игрушечного оружия автомобиль, за рулем которого находился предприниматель Владимир Бельский. Водитель намеренно наехал на одного из игравших мальчиков, задев его бампером автомобиля, а затем заставил ребенка на коленях ждать приезда полиции.
«Новая газета» со ссылкой на источники писала, что Бельский предлагал родителям мальчика два миллиона рублей, чтобы они забрали заявление из полиции, но они отказались, решив довести дело до суда.