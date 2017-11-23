Водитель получил полтора года условно за то, что заставил игравшего ребенка на коленях ждать полицию

Водитель, заставивший ребенка, обстрелявшего его автомобиль из игрушечного оружия, на коленях ждать полицию, приговорен к 1 году и 6 месяцам условного срока, сообщило Следственное управление СК по Ленинградской области.

Суд признал водителя Владимира Бельского виновным в совершении преступлений, предусмотренных п. «а» ч. 1 ст. 213 УК РФ (хулиганство, с применением предметов, используемых в качестве оружия) и ст. 116 УК РФ (побои).

Также суд удовлетворил гражданский иск потерпевших на 150 тысяч рублей.