В Петербурге гражданин Таджикистана напал на мужчину в здании ФСБ

Фонтанка.ру
21:05, 22 ноября 2017
Требует подтверждения

В Санкт-Петербурге гражданин Таджикистана напал на людей в здании регионального управления ФСБ. Об этом сообщает «Фонтанка».

По данным сайта, нападение произошло утром 21 ноября. Нападавший зашел вслед за мужчиной («Фонтанка» называет его оперативником) в предбанник здания ФСБ и ударил его сзади в шею, после чего завязалась драка, к которой подключились и другие люди. Через некоторое время один из мужчин ударом ноги свалил нападавшего на пол, после чего его задержали.

По данным «Фонтанки», нападавший — 26-летний гражданин Таджикистана Муртазо Махмудзода, который в России живет в Калининградской области. Информации о его мотивах пока нет.

Сейчас он находится в психиатрической больнице № 6, пишет издание. 

Официально в ФСБ случившееся, как пишет издание, не комментируют.

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