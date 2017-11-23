В Петербурге гражданин Таджикистана напал на мужчину в здании ФСБ

В Санкт-Петербурге гражданин Таджикистана напал на людей в здании регионального управления ФСБ. Об этом сообщает «Фонтанка».

По данным сайта, нападение произошло утром 21 ноября. Нападавший зашел вслед за мужчиной («Фонтанка» называет его оперативником) в предбанник здания ФСБ и ударил его сзади в шею, после чего завязалась драка, к которой подключились и другие люди. Через некоторое время один из мужчин ударом ноги свалил нападавшего на пол, после чего его задержали.

По данным «Фонтанки», нападавший — 26-летний гражданин Таджикистана Муртазо Махмудзода, который в России живет в Калининградской области. Информации о его мотивах пока нет.

Сейчас он находится в психиатрической больнице № 6, пишет издание.

Официально в ФСБ случившееся, как пишет издание, не комментируют.