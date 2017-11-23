У разбившегося в Хабаровском крае самолета при посадке отказал двигатель

Перед катастрофой самолета L-410 в Хабаровском крае, которая произошла 15 ноября, у самолета произошла нештатная ситуация в правом двигателе. Об этом говорится в предварительном отчете Межгосударственного авиационного комитета.

На высоте 150 метров, как показали данные «черных ящиков», были зафиксированы неполадки и самолет накренился вправо. В сообщении МАК говорится о крене «более 180 градусов», что означает переворот самолета.

«Попытки экипажа парировать кренение к успеху не привели», — говорится в отчете. Вскоре после нештатной ситуации самолет разбился.

При этом в МАК подчеркнули, что левый двигатель работал нормально и в полете оба двигателя не выключались. Что послужило причиной неполадки, не сообщается.