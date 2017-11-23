Служащего Черноморского флота задержали за шпионаж

РИА Новости
07:52, 23 ноября 2017
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В Севастополе задержан бывший флотский офицер, работавший на Черноморском флоте, по подозрению в шпионаже в пользу соседнего государства. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах Севастополя.

Задержанный находится в изоляторе, ведется расследование.

Никаких данных о личности задержанного, обстоятельствах задержания и деталях уголовного дела нет. Также не уточняется, на какое именно государство он работал и какие сведения передавал.

24 ноября 2016 года в Севастополе был задержан бывший капитан Черноморского флота Леонид Пархоменко, которого обвиняли в шпионаже в пользу Украины.
Ранее ФСБ неоднократно объявляла о задержании на территории Крыма предполагаемых украинских диверсантов, готовивших взрывы на различных объектах инфраструктуры полуострова.
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