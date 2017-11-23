«Росбалт»: разыскиваемый с 2014 года полпред Кадырова на Украине задержан и находится в СИЗО

Росбалт
15:40, 23 ноября 2017
Требует подтверждения

Бывший полномочный представитель главы Чечни на Украине Рамзан Цицулаев, которого, по данным СМИ, разыскивали с 2014 года, задержан и находится под арестом в Москве. Об этом сообщает «Росбалт».

По информации издания, Цицулаев был задержан на Украине спецназом СБУ — якобы как человек, пребывание которого в стране нежелательно. «Его посадили в микроавтобус, довезли до границы с РФ, где Рамзана уже поджидали российские оперативники», — пишет «Росбалт».

Когда это произошло, не уточняется. Издание отмечает, что «по официальной версии» Цицулаева задержали в Брянской области на границе с Украиной. Источники полагают, что на самом деле он кому-то «перешел дорогу» на Украине, и его решили выдать России, чтобы «убрать с пути».

Сейчас Рамзан Цицулаев, как сообщает издание, находится в московском СИЗО «Матросская тишина», ему предъявлены обвинения в мошенничестве и применении силы к представителям власти; кроме того, его якобы могут объявить в похищении и вымогательстве.

Другие источники (в том числе официальные) об аресте Рамзана Цицулаева не сообщают.

По данным СМИ, Рамзана Цицулаева разыскивают после того, как в ноябре 2014 года его неудачно попытались задержать в ресторане отеля «Золотое кольцо». Его родственники и охранник помешали полицейским (и позже были осуждены), а сам Цицулаев скрылся.
В момент неудавшегося задержания Разман Цицулаев встречался с Марией Новиковой, женой арестованного предпринимателя Андрея Новикова. По одной версии, она под контролем оперативников передала ему деньги за помощь в освобождении ее мужа. По другой версии, Новикова возвращала ему долг (этой трактовки событий, как пишет «Росбалт», придерживается сам Цицулаев).
После происшествия Цицулаев уехал в Чечню. По данным «Росбалта», часть прошедшего времени он провел там, часть — на Украине.
Рамзан Цицулаев с 2011 года был представителем главы Чечни Рамзана Кадырова на Украине. В мае 2014 года он принимал участие в освобождении журналистов LifeNews, задержанных украинской Национальной гвардией.
Реклама на медузе
МедиакитЦеныНативная рекламаСвязаться

Подпишитесь на «Вечернюю Медузу»

Самая краткая ежедневная газета на свете — по вечерам в вашем почтовом ящике или в телеграме

Самая краткая ежедневная газета на свете — по вечерам в вашем почтовом ящике или в телеграме