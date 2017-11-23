Производители дешевых лекарств попросили отложить ввод новой маркировки. Иначе вырастут цены

Производители отмечают, что в случае планируемого введения обязательной маркировки в 2019 году, как это запланировано сейчас, им придется повысить цены на недорогие лекарства и перестать производить некоторые из них. Против самой маркировки компании ничего не имеют, но просят отложить срок ее введения и обозначить переходный период.

Группа производителей недорогих лекарств обратилась с письмом к спикеру Госдумы Вячеславу Володину и секретарю Совета безопасности Николаю Патрушеву, в котором содержится просьба отложить введение обязательной маркировки для медикаментов.

Поскольку эксперимент еще не завершен, решения о сроках ввода маркировки лекарств преждевременны, считают участники рынка. «Правительство России до завершения эксперимента рассмотрения его итогов внесло Госдуму два законопроекта <…> которыми предлагается внедрить на всей территории России федеральную государственную систему мониторинга движения абсолютно всех лекарственных препаратов для медицинского применения с 1 января 2019 года», — указано в письме в Госдуму.​

В России эксперимент по маркировке лекарственных средств для защиты от подделок продолжается с начала 2017 года. По данным РБК, за это время было промаркировано около миллиарда упаковок при годовом объеме выпуска в 6 миллиардов упаковок медикаментов.

Согласно плану правительства России, обязательная маркировка всех лекарств должна быть введена с 1 января 2019 года.

В России существует перечень жизненно важных лекарств с установленными на них предельными розничными и оптовыми ценами. Их производители неоднократно обращали внимание, что список зачастую делает производство лекарств нерентабельным.