Производители дешевых лекарств попросили отложить ввод новой маркировки. Иначе вырастут цены
Группа производителей недорогих лекарств обратилась с письмом к спикеру Госдумы Вячеславу Володину и секретарю Совета безопасности Николаю Патрушеву, в котором содержится просьба отложить введение обязательной маркировки для медикаментов.
Обращение подписали компании «Марбиофарм», «Уралбиофарм», «Органика», «МОСФАРМ», «Авексима Сибирь», «Компания Деко», «ОЗОН», «Татхимфармпрепараты», «Ирбиский химико-фармацевтический завод» и «Кировская Фармацевтическая Фабрика».
Производители отмечают, что в случае планируемого введения обязательной маркировки в 2019 году, как это запланировано сейчас, им придется повысить цены на недорогие лекарства и перестать производить некоторые из них. Против самой маркировки компании ничего не имеют, но просят отложить срок ее введения и обозначить переходный период.
Поскольку эксперимент еще не завершен, решения о сроках ввода маркировки лекарств преждевременны, считают участники рынка. «Правительство России до завершения эксперимента рассмотрения его итогов внесло Госдуму два законопроекта <…> которыми предлагается внедрить на всей территории России федеральную государственную систему мониторинга движения абсолютно всех лекарственных препаратов для медицинского применения с 1 января 2019 года», — указано в письме в Госдуму.