Главного редактора калининградской газеты «Новые колеса» лишили депутатских полномочий из-за вида на жительство в США
Калининградская областная дума лишила депутатских полномочий главного редактора газеты «Новые колеса» Игоря Рудникова, сообщает «Интерфакс».
Депутаты приняли такое решение после того, как прокурор Калининградской области Сергей Хлопушин представил результаты проверки, установившей, что Рудников не сообщил об имеющемся у него виде на жительство в США, полученном в 2013 году. Таким образом, как объявил прокурор, он грубо нарушил федеральное выборное законодательство.
Рудников, сообщил Хлопушин, также не направил письменное уведомление в ФМС о наличии у него документа на право постоянного проживания в другом государстве, что является уголовным преступлением.
Постоянный вид на жительство в США, сообщали «Вести.Калининград», был найден у Игоря Рудникова во время обыска, проведенного в начале ноября по делу о вымогательстве взятки. Прокуратура, по данным телеканала, начала проверку в связи с найденным у депутата ВНЖ.
По версии следствия, главный редактор «Новых колес» вымогал у главы регионального управления СК РФ Виктора Леденева 50 тысяч долларов за то, чтобы прекратить публиковать в газете «порочащие» его сведения.
Рудников, помещенный под стражу, свою вину не признает, называя произошедшее провокацией. По версии Рудникова, Леденев предлагал ему получить документы по делу о покушении, совершенном на главного редактора «Новых колес» в 2016 году.