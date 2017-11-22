У российского подразделения «Яндекса» сменился руководитель

Александр Шульгин покинул пост операционного директора российского подразделения «Яндекса».

С декабря 2017 года, говорится в сообщении «Яндекса», операционным директором станет Грег Абовский, а Шульгин покинет компанию.

«Мне же пришло время двигаться дальше. Грег — блестящий профессионал и ценный коллега, который может многое дать „Яндексу“», — приводятся в сообщении слова Шульгина.

Грег Абовский работает в «Яндексе» с 2013 года, в настоящий момент он занимает должность финансового директора компании. Абовский будет совмещать должности операционного и финансового директоров.

Руководить группой компаний «Яндекс» по-прежнему будет Аркадий Волож, подчеркивается в сообщении.