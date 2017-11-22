У российского подразделения «Яндекса» сменился руководитель
Александр Шульгин покинул пост операционного директора российского подразделения «Яндекса».
С декабря 2017 года, говорится в сообщении «Яндекса», операционным директором станет Грег Абовский, а Шульгин покинет компанию.
«Мне же пришло время двигаться дальше. Грег — блестящий профессионал и ценный коллега, который может многое дать „Яндексу“», — приводятся в сообщении слова Шульгина.
Грег Абовский работает в «Яндексе» с 2013 года, в настоящий момент он занимает должность финансового директора компании. Абовский будет совмещать должности операционного и финансового директоров.
Руководить группой компаний «Яндекс» по-прежнему будет Аркадий Волож, подчеркивается в сообщении.
«Я очень благодарен Саше Шульгину за то, что в свое время он принял операционное управление Яндексом. Это очень непростая задача, с которой он блестяще справился. Он трансформировал компанию, создав условия для появления и роста новых бизнес-направлений. Так, отдельными бизнесами Яндекса стали Яндекс.Маркет, Авто.ру и Яндекс.Такси, на подходе ещё несколько экспериментов», — говорит Аркадий Волож