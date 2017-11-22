Суд отстранил от работы директора московской спецшколы для малолетних преступников

Пресненский районный суд Москвы отстранил от должности Кирилла Кубарева — директора школы «Шанс», где учатся подростки, осужденные по уголовным статьям. Решение об отстранении от работы Курбаева, по данным картотеки суда, было принято 15 ноября. Курбаев обвиняется в халатности (ч.1 ст. 293 УК).

Пост директора школы, по данным источников «Дождя», занял Дмитрий Кореняк. Он совмещает эту должность с постом директора реабилитационного центра для несовершеннолетних «Возрождение».

Кубарев после отстранения от должности стал заместителем Кореняка в «Возрождении». Новую должность, по версии собеседников телеканала, он получил при содействии замглавы департамента соцзащиты Москвы Татьяны Барсуковой.

В департаменте соцзащиты Москвы подтвердили The Village, что в школе «Шанс» сменился директор, но заявили, что Кубаев ушел в отставку по собственному желанию.