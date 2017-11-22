Суд отстранил от работы директора московской спецшколы для малолетних преступников

Пресненский районный суд Москвы отстранил от должности Кирилла Кубарева — директора школы «Шанс», где учатся подростки, осужденные по уголовным статьям. Решение об отстранении от работы Курбаева, по данным картотеки суда, было принято 15 ноября. Курбаев обвиняется в халатности (ч.1 ст. 293 УК).
Пост директора школы, по данным источников «Дождя», занял Дмитрий Кореняк. Он совмещает эту должность с постом директора реабилитационного центра для несовершеннолетних «Возрождение».
Кубарев после отстранения от должности стал заместителем Кореняка в «Возрождении». Новую должность, по версии собеседников телеканала, он получил при содействии замглавы департамента соцзащиты Москвы Татьяны Барсуковой.
В департаменте соцзащиты Москвы подтвердили The Village, что в школе «Шанс» сменился директор, но заявили, что Кубаев ушел в отставку по собственному желанию.
Государственное учебно-воспитательное учреждение «Шанс» подчиняется непосредственно департаменту соцсзащиты Москвы. В таком же подчинении находится и Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Возрождение».
В декабре 2016 года стало известно, что в школе, где обучаются несовершеннолетние, осужденные по уголовным статьям, произошел конфликт между преподавателями и учениками. Группа учеников, как сообщалось, забаррикадировалась в одном из помещений, и преподаватели были вынуждены вызывать полицию. Разобраться в случившемся
в «Шансе» тогда обещала уполномоченный по правам ребенка в России Анна Кузнецова.
В июле 2017 года издание The Village опубликовало статью, в которой говорилось, что «Шансом» фактически управляют двое учеников (фигурировали под вымышленными именами Михаил Алексеев и Андрей Карпин), которые избивают школьников, вымогают у них деньги и угрожают родителям потерпевших и педагогам связями в департаменте соцзащиты. Директор Кирилл Кубарев, говорилось в статье, редко появляется в школе. Также сообщалось, что Кубарев был замечен на рабочем месте в состоянии алкогольного опьянения.
В правоохранительные органы поступила анонимная жалоба на происходящее в «Шансе» после чего, как сообщалось, сотрудники СК в рамках проверки провели в школе обыски.