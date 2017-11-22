Сенатор Сулейман Керимов не признал вину в неуплате налогов во Франции

Член Совета Федерации Сулейман Керимов, задержанный 20 ноября во Франции по подозрению в неуплате налогов, не признал свою вину, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на телеканал «Россия-24».

Керимов, по данным источников телеканала, объявил о своей невиновности в ходе встречи с представителями французской прокуратуры.

Собеседники телеканала также пояснили, что правоохранительные органы Франции сочли возможным задержать Керимова, так как он находился в стране не в составе официальной делегации.

Ранее МИД России заявил, что Керимов «относится к числу официальных должностных лиц страны и в этом качестве обладает иммунитетом от принудительных действий на территории других государств».