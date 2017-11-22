Cечин уведомил суд, что до конца года он будет очень занят
В суде по делу бывшего министра экономического развития РФ Алексея Улюкаева огласили заявление представителя главы «Роснефти» Игоря Сечина. В заявлении говорится, что Сечин трижды не явился в суд из-за встреч, которые проводит, исполняя свои служебные обязанности.
Как сообщает корреспондент «Медузы», представитель Сечина предупредила, что до конца года глава «Роснефти» будет занят делами еще больше. В связи с этим Сечин не возражает против того, чтобы в суде зачитали его показания, которые он дал во время следствия.
Пресс-секретарь «Роснефти» Михаил Леонтьев ранее предупредил, что Игорь Сечин не сможет явиться в суд 22 ноября, потому что будет показывать премьер-министру России Дмитрию Медведеву Кондинское месторождение в Ханты-Мансийском автономном округе. При этом выяснилось, что Медведев 22 ноября будет в Москве: пресс-служба правительства РФ сообщила, что он вернется из рабочей поездки 21-го.
Игорь Сечин — главный свидетель обвинения в деле Алексея Улюкаева. Бывшего министра обвиняют в получении взятки в размере двух миллионов долларов за согласование сделки, в рамках которой «Роснефть» получила пакет акций «Башнефти». Улюкаев якобы вымогал взятку у Сечина. При этом бывший министр, в свою очередь, обвиняет главу «Роснефти» в провокации взятки.