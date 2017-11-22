Cечин уведомил суд, что до конца года он будет очень занят

В суде по делу бывшего министра экономического развития РФ Алексея Улюкаева огласили заявление представителя главы «Роснефти» Игоря Сечина. В заявлении говорится, что Сечин трижды не явился в суд из-за встреч, которые проводит, исполняя свои служебные обязанности.

Как сообщает корреспондент «Медузы», представитель Сечина предупредила, что до конца года глава «Роснефти» будет занят делами еще больше. В связи с этим Сечин не возражает против того, чтобы в суде зачитали его показания, которые он дал во время следствия.