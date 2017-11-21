Зять Ельцина уйдет из Минтранса после краха «ВИМ-Авиа»

Замглавы министерства транспорта Валерий Окулов планирует в ближайшее время уйти в отставку, пишет «Коммерсант». Официально причиной отставки Окулова назовут возраст чиновника — ему 65 лет, но, по сведениям издания, в действительности она может быть связана с крахом авиакомпании «ВИМ-Авиа».

Окулов в Минтрансе курирует гражданскую авиацию. «Коммерсант» пишет, что он не собирается уходить на пенсию и скорее всего продолжит работу в авиационной отрасли.

Источники издания в правительстве и авиационной сфере отмечали, что после того, как авиакомпания «ВИМ-Авиа» в сентябре 2017 года прекратила работу, необходимо было возложить на кого-либо ответственность за сложившуюся ситуацию. Рассматривался вопрос об отставке главы Минтранса Максима Соколова, которому Путин объявил о неполном служебном соответсвии, но этого решено было не делать за полгода до президентских выборов.