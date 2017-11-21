Выигравшей 506 миллионов рублей жительнице Воронежской области угрожали вымогатели

Обновление: В пресс-службе «Столото» — распространителя «Русского лото» — заявили РБК, что информация об угрозах Власовой не соответствует действительности. «Мы постоянно общаемся с победительницей, мы с ней на связи. У нее все в порядке», — сообщили представители пресс-службы.

Жительница Воронежской области Наталья Власова, выигравшая более полумиллиарда рублей в «Русское лото», стала получать угрозы вымогателей. Об этом сообщила «Вести.Воронеж» дочь Власовой Екатерина.

Из-за угроз, сообщила Екатерина, члены семьи были вынуждены удалить все свои аккаунты в соцсетях. Наталья Власова, по данным «Вести.Воронеж», старается лишний раз не выходить из дома.

Кроме угроз вымогателей, по словам дочери Власовой, они также получают многочисленные просьбы о помощи.

Наталья Власова сообщила, что планирует часть выигранных средств потратить на помощь детям. Также в ее ближайшие планы входит ремонт дома. Дочь Власовой, в свою очередь, рассчитывает приобрести жилье, съездить отдохнуть, а также «обязательно помочь кому-то».

В ГУ МВД по Воронежской области сообщили РИА Новости, что Наталья Власова не обращалась в полицию с заявлением об угрозах со стороны вымогателей.