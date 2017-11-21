Выигравшей 506 миллионов рублей жительнице Воронежской области угрожали вымогатели

"Вести.Воронеж"
06:57, 21 ноября 2017
Надежный источник
Обновление: В пресс-службе «Столото» — распространителя «Русского лото» — заявили РБК, что информация об угрозах Власовой не соответствует действительности. «Мы постоянно общаемся с победительницей, мы с ней на связи. У нее все в порядке», — сообщили представители пресс-службы.

Жительница Воронежской области Наталья Власова, выигравшая более полумиллиарда рублей в «Русское лото», стала получать угрозы вымогателей. Об этом сообщила «Вести.Воронеж» дочь Власовой Екатерина.

Из-за угроз, сообщила Екатерина, члены семьи были вынуждены удалить все свои аккаунты в соцсетях. Наталья Власова, по данным «Вести.Воронеж», старается лишний раз не выходить из дома.

Кроме угроз вымогателей, по словам дочери Власовой, они также получают многочисленные просьбы о помощи.

Наталья Власова сообщила, что планирует часть выигранных средств потратить на помощь детям. Также в ее ближайшие планы входит ремонт дома. Дочь Власовой, в свою очередь, рассчитывает приобрести жилье, съездить отдохнуть, а также «обязательно помочь кому-то».

В ГУ МВД по Воронежской области сообщили РИА Новости, что Наталья Власова не обращалась в полицию с заявлением об угрозах со стороны вымогателей.

Наталья Власова из поселка Панино в Воронежской области выиграла джекпот в 506 миллионов рублей в начале ноября. Выигрыш, по правилам лотереи, будет перечисляться частями. С выигранной суммы Власова заплатит налог в 13% (около 65 миллионов рублей). Это на несколько миллионов рублей больше годового бюджета Панинского муниципального района, отмечают местные СМИ.
Реклама на медузе
МедиакитЦеныНативная рекламаСвязаться

Подпишитесь на «Вечернюю Медузу»

Самая краткая ежедневная газета на свете — по вечерам в вашем почтовом ящике или в телеграме

Самая краткая ежедневная газета на свете — по вечерам в вашем почтовом ящике или в телеграме