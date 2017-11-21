Опубликовано видео с «военной колонной из ДНР» в Луганске

Новая газета
18:55, 21 ноября 2017
Ненадежный источник

На ютьюб-канале «Другой Луганск» вечером 21 ноября опубликовано видео, на котором, согласно названию, показан «заход военной колонны» в Луганск.

На ролике видны десятки машин, которые едут по дороге в темное время суток; из-за низкого качества изображения по видео невозможно понять, что за техника и в каком количестве движется по дороге.

Участник исследовательской группы Bellingcat Арик Толер написал, что техника, предположительно, относится к Донецкой народной республике и едет по Советской улице Луганска.

«Новая газета» без указания источника также сообщает, что в Луганск вечером 21 ноября вошла колонна военной техники со стороны Донецка.

Подтверждений того, что в Луганск въехала колонна техники с территории, подконтрольной ДНР, нет.

Внимание! На видео звучит ненормативная лексика.
Луганск: заход военной колонны 21 ноября 2017
Drugoi Lugansk
21 ноября в центре Луганска появились вооруженные люди в камуфляжной форме без знаков различия. Они стали блокировать доступ к некоторым правительственным зданиям. Они объяснили, что находятся там по приказу МВД самопровозглашенной Луганской народной республики.
Происходящее в Луганске предположительно связано с конфликтом между лидером ЛНР Игорем Плотницким и главой МВД ЛНР Игорем Корнетом. 20 ноября Плотницкий отправил его в отставку, но Корнет, по имеющимся данным, отказался подчиняться этому приказу.
21 ноября Игорь Корнет заявил, что не был отправлен в отставку и что он предоставил Плотницкому доказательства преступной деятельности некоторых должностных лиц из руководства республики. После этого появилось заявление Плотницкого с подтверждением отставки Корнета. В МВД ЛНР назвали заявление Плотницкого фальшивкой.
«Новая газета» писала, что вооруженные люди в Луганске приехали с территории самопровозглашенной Донецкой народной республики и подчиняются лидеру ДНР Александру Захарченко. В ДНР заявили, что не имеют отношения к происходящему в Луганске.
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