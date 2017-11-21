Опубликовано видео с «военной колонной из ДНР» в Луганске

На ютьюб-канале «Другой Луганск» вечером 21 ноября опубликовано видео, на котором, согласно названию, показан «заход военной колонны» в Луганск.

На ролике видны десятки машин, которые едут по дороге в темное время суток; из-за низкого качества изображения по видео невозможно понять, что за техника и в каком количестве движется по дороге.

Участник исследовательской группы Bellingcat Арик Толер написал, что техника, предположительно, относится к Донецкой народной республике и едет по Советской улице Луганска.

Big column of (Donetsk) military trucks/troops coming into Luhansk. Video posted 20min ago on local Luhansk group, location given as the new overpass in the 1st subdistrict (probably ul. Sovetskaya)https://t.co/LViOi7Kxxh — Aric Toler (@AricToler) November 21, 2017

«Новая газета» без указания источника также сообщает, что в Луганск вечером 21 ноября вошла колонна военной техники со стороны Донецка.

Подтверждений того, что в Луганск въехала колонна техники с территории, подконтрольной ДНР, нет.

Внимание! На видео звучит ненормативная лексика.