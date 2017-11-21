Детский омбудсмен попросила после выступления школьника в бундестаге проверить международные программы по истории

Уполномоченный по правам ребенка при президенте РФ Анна Кузнецова попросит у Рособрнадзора разъяснений, какие международные образовательные программы реализуются в России в рамках преподавания истории.

Международными программами по истории Кузнецова, как сообщила ее пресс-служба, заинтересовалась в связи с выступлением школьника из Нового Уренгоя в бундестаге, в ходе которого он заявил, что не все немецкие солдаты хотели участвовать во Второй мировой войне.

«Я как психолог вижу за докладом не более чем отыгранную преподавателями роль, которую диктуют условия игры. Мальчик отработал задачу и зачитал текст», — сказала Кузнецова.

«Считаю, что международные образовательные программы следует в принципе очистить от идеологии и даже от самой возможности ее присутствия в проектах с участием детей. Я призывала много раз и повторю снова: хватит манипулировать детьми!» — подчеркнула детский омбудсмен.

Кузнецова также призвала «немедленно прекратить гонения на мальчика и его родных», а правоохранительным органам посоветовала «присмотреться к угрозам, которые звучат в адрес семьи, с целью обеспечения безопасности», сообщает ТАСС.