Детский омбудсмен попросила после выступления школьника в бундестаге проверить международные программы по истории

РИА Новости
11:29, 21 ноября 2017
Надежный источник

Уполномоченный по правам ребенка при президенте РФ Анна Кузнецова попросит у Рособрнадзора разъяснений, какие международные образовательные программы реализуются в России в рамках преподавания истории.

Международными программами по истории Кузнецова, как сообщила ее пресс-служба, заинтересовалась в связи с выступлением школьника из Нового Уренгоя в бундестаге, в ходе которого он заявил, что не все немецкие солдаты хотели участвовать во Второй мировой войне.

«Я как психолог вижу за докладом не более чем отыгранную преподавателями роль, которую диктуют условия игры. Мальчик отработал задачу и зачитал текст», — сказала Кузнецова.

«Считаю, что международные образовательные программы следует в принципе очистить от идеологии и даже от самой возможности ее присутствия в проектах с участием детей. Я призывала много раз и повторю снова: хватит манипулировать детьми!» — подчеркнула детский омбудсмен.

Кузнецова также призвала «немедленно прекратить гонения на мальчика и его родных», а правоохранительным органам посоветовала «присмотреться к угрозам, которые звучат в адрес семьи, с целью обеспечения безопасности», сообщает ТАСС.

«Детский омбудсмен намерена направить в Рособрнадзор запрос о том, какие международные образовательные программы реализуются в России в рамках преподавания истории и обществознания. Помощь в мониторинге окажут и региональные уполномоченные по правам ребенка», — сообщили в аппарате детского омбудсмена во вторник.

РИА Новости
Ученик гимназии № 1 из Нового Уренгоя Николай Десятниченко 19 ноября выступил в бундестаге, где заявил, что изучал истории немецких солдат, участвовавших во Второй мировой войне, и не все они хотели воевать. В бундестаге вместе с российским школьниками выступали и немецкие, изучавшие истории советских военных.
Депутат Законодательного собрания Ямало-Ненецкого автономного округа Елена Кукушкина обратилась в прокуратуру и ФСБ, попросив проверит выступление школьника на предмет наличия признаков пропаганды нацизма. В свою очередь, депутат Госдумы от ЛДПР Борис Чернышов попросил Генпрокуратуру выяснить, кто был инициатором речи — учителя или родители. Сам школьник, по мнению Чернышева, такую речь написать не мог.
За школьника заступился пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, заявив, что Десятниченко подвергся «экзальтированной травле» за выступление в бундестаге. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский заявил, что школьник «в корне даже прав», но неверно «расставил акценты». Жириновский также предположил, что школьник не сам писал речь.

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