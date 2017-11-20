В Чечне несколько человек заперли в спортзалах за употребление алкоголя и наркотиков

В чеченском селе Самашки задержали несколько человек за употребление алкоголя и заперли в местном спортзале, сообщает издание «Кавказ.Реалии» (проект «Радио Свобода»). Как рассказали родственники одного из задержанных, те должны дождаться, пока к ним не приедет съемочная группа, чтобы записать извинения.

18 ноября «Кавказ.Реалии» сообщало о пятерых задержанных за употребление наркотиков в селе Кенхи. Их тоже поместили в спортзал местной школы.

«Задержанных избили, пытали, электрошокер пускали в ход, чтобы они признались в употреблении наркотиков. Как нам еще сказали, приедет съемочная группа правительственного канала „Грозный“, чтобы снять репортаж о том, как полицейские обнаружили наркоманов у нас в селе», — рассказал изданию местный житель.