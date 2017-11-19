Житель Кемерово застрелил охранника ночного клуба

В городе Ленинск-Кузнецкий Кемеровской области в ночь на воскресенье, 19 ноября, мужчина открыл стрельбу по охранникам ночного заведения. Один охранник погиб, еще один получил ранение. Также пострадала посетительница клуба.

Ранения пострадавших не представляют угрозы для жизни.

Конфликту предшествовала драка в клубе, после которой охрана вывела из заведения нескольких человек. Один из них достал из своего автомобиля ружье и открыл огонь по охранникам.

По факту произошедшего заведено уголовное дело по статье об убийстве. Стрелявший мужчина задержан, это 31-летний житель Кемерово, ранее судимый. У него изъято незарегистрированное помповое ружье.