Водителя и арендатора лесовоза задержали по делу о ДТП с 15 погибшими в Марий Эл

Водитель лесовоза Freightliner Century и арендатор автомобиля задержаны по делу о ДТП с 15 погибшими, сообщает Следственный комитет.

51-летний Ринат Маматов подозревается в нарушении правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшем смерть более двух человек. 53-летний Руслан Мусаев, у которого в аренде был лесовоз, подозревается в нарушении требований в области транспортной безопасности.

Как считает следствие, на грузовом автомобиле были установлены шины, не соответствующие требованиям безопасности. Именно поэтому, как установила проверка, лесовос занесло на заснеженной дороге, и его полуприцеп врезался в микроавтобус Mercedes Sprinter.