В Уфе полицейский получил взятку и угнал автомобиль

Сотрудник ДПС в Уфе 17 ноября остановил водителя за нарушение и потребовал взятку. Получив деньги, он заметил, что его действия были зафиксированы сотрудниками контрольно-профилактического отдела МВД, и решил скрыться с места преступления.

Для этого сотрудник ДПС вышел на дорогу, достал пистолет и потребовал от водителя проезжавшего автомобиля «Шевроле Нива» остановиться. Угрожая пистолетом, он заставил водителя ехать вперед. На одном из перекрестков водитель покинул машину.

Полицейский был задержан и помещен под арест. Его обвиняют в мелком взяточничестве, превышении должностных полномочий и угоне машины без цели хищения.