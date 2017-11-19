Глава Стратегического командования США: я не буду исполнять незаконный приказ Трампа о ядерном ударе

The Guardian
12:42, 19 ноября 2017
Надежный источник

Глава Стратегического командования вооруженных сил США генерал Джон Хайтен заявил, что не будет исполнять приказ президента Дональда Трампа о ядерном ударе в случае, если он будет незаконным.

По словам Хайтена, у Стратегического командования, которое и должно выполнять приказ о применении ядерного оружия, есть конкретные сценарии поведения. В случае, если приказ будет незаконным, то в обязанности Хайтена входит сообщить президенту об этом, и тогда командование вместе с лидером США найдут вариант реакции на ту или иную угрозу, соответствующую ситуации.

Хайтен подчеркнул, что реакция на незаконный приказ входит в число сценариев, которые отрабатываются в Стратегическом командовании.

Как именно может выглядеть незаконный приказ о ядерном ударе, Хайтен не сообщил.

«Если вы выполните незаконный приказ, то попадете в тюрьму. Вы можете оказаться в тюрьме на всю жизнь», — сказал генерал.

The Guardian
Согласно американскому законодательству, президент США имеет право отдать приказ о нанесении ядерного удара в любой момент без одобрения конгрессменов.
Во вторник, 14 ноября, в Сенате США состоялось первое с 1976 года слушание по вопросу о полномочиях президента относительно права применять ядерное оружие. На заседании были заслушаны выступления нескольких высокопоставленных военнослужащих, в том числе бывшего главы Стратегического командования Роберта Келера, который, как и Хайтен, заявил, что не стал бы исполнять незаконный приказ президента.
Дональд Трамп вскоре после избрания на пост президента США заявил о необходимости увеличения ядерного арсенала, а также неоднократно угрожал ядерным оружием Северной Корее.
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