Глава Стратегического командования США: я не буду исполнять незаконный приказ Трампа о ядерном ударе

Глава Стратегического командования вооруженных сил США генерал Джон Хайтен заявил, что не будет исполнять приказ президента Дональда Трампа о ядерном ударе в случае, если он будет незаконным.

По словам Хайтена, у Стратегического командования, которое и должно выполнять приказ о применении ядерного оружия, есть конкретные сценарии поведения. В случае, если приказ будет незаконным, то в обязанности Хайтена входит сообщить президенту об этом, и тогда командование вместе с лидером США найдут вариант реакции на ту или иную угрозу, соответствующую ситуации.

Хайтен подчеркнул, что реакция на незаконный приказ входит в число сценариев, которые отрабатываются в Стратегическом командовании.

Как именно может выглядеть незаконный приказ о ядерном ударе, Хайтен не сообщил.