Fujifilm обвинила Polaroid в патентном троллинге

Компания Fujifilm, выпускающая линейку камер с моментальной печатью снимков Instax, подала в суд на компанию Polaroid. В Fujifilm считают, что Polaroid злоупотребляет патентным правом, требуя от японской компании прекратить выпускать камеры с квадратными снимками.

Как говорится в заявлении Fujifilm в суд Нью-Йорка, Polaroid утверждает, что именно этой компании принадлежат права на квадратные моментальные снимки с белой рамкой. Речь идет о камере Instax SQ10, которая позволяет печатать снимки сразу после съемки. SQ10 действительно использует формат отпечатанных снимков, похожий на фотографии Polaroid.

Предыдущие камеры Fujifilm использовали прямоугольный формат снимков. В компании надеются, что суд установит правоту Fuji и утвердит, что Polaroid не имеет прав на формат снимков, и просто пытается заработать на интеллектуальной собственности после того, как не справилась с производством камер.