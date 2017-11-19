Fujifilm обвинила Polaroid в патентном троллинге

The Verge
10:54, 19 ноября 2017
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Компания Fujifilm, выпускающая линейку камер с моментальной печатью снимков Instax, подала в суд на компанию Polaroid. В Fujifilm считают, что Polaroid злоупотребляет патентным правом, требуя от японской компании прекратить выпускать камеры с квадратными снимками.

Как говорится в заявлении Fujifilm в суд Нью-Йорка, Polaroid утверждает, что именно этой компании принадлежат права на квадратные моментальные снимки с белой рамкой. Речь идет о камере Instax SQ10, которая позволяет печатать снимки сразу после съемки. SQ10 действительно использует формат отпечатанных снимков, похожий на фотографии Polaroid.

Предыдущие камеры Fujifilm использовали прямоугольный формат снимков. В компании надеются, что суд установит правоту Fuji и утвердит, что Polaroid не имеет прав на формат снимков, и просто пытается заработать на интеллектуальной собственности после того, как не справилась с производством камер.

Polaroid выпускал камеры с моментальной печатью снимков до 2008 года. После этого компания объявила о банкротстве и прекратила выпуск как камер, так и кассет для них.
Поклонники Polaroid основали после банкротства компании проект The Impossible, который стал производить кассеты для моментальной печати фотографий. В 2017 году компания переименовалась в Polaroid Originals и объявила о выпуске собственной камеры под брендом Polaroid. Эта компания не связана с Polaroid Corporation, которая управляет интеллектуальной собственностью создателей камер с мгновенной печатью фотографий.
Патентными троллями принято называть компании, которые не производят никакой продукции, но владеют несколькими патентами и добиваются выплат по ним.

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