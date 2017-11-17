Главу штаба Навального в Вологде оправдали по делу об экстремизме
Грязовецкий районный суд Вологодской области оправдал местного активиста Евгения Доможирова (возглавляет штаб Алексея Навального) по двум из трех статей уголовного дела против него.
Доможирова признали невиновным по статьям о возбуждении ненависти либо вражды против полицейских и клевете. При этом его осудили по статье об оскорблении полицейского и назначили 60 часов исправительных работ.
Сам Доможиров свою вину не признал, а в момент оглашения приговора находился в Москве.
Дело против Доможирова возбудили по заявлению местной предпринимательницы, которую активист заподозрил в связях с прокурором области. К Доможирову в 2016 году пришли с обыском, во время которого он, как утверждало следствие, оскорбил полицейского.
По делу об оскорблении была также осуждена мать Доможирова Галина, ей назначили штраф 6 тысяч рублей.