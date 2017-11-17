ФАС: билеты в плацкартные вагоны дороже, чем перелет по тому же маршруту

На некоторых направлениях внутри России билеты в плацкартные вагоны стоят дороже, чем перелет рейсом бюджетной авиакомпании. К такому выводу пришла Федеральная антимонопольная служба (ФАС), сравнив минимальные и максимальные цены железнодорожных билетов и авиабилетов лоукостера «Победа» на ряде направлений на одну и ту же дату.

Так, поездка в плацкартном вагоне оказалась дороже перелета «Победой» на маршрутах Москва-Назрань, Москва-Новосибирск и Москва-Сургут.

На ряде других направлений, например, из Москвы в Красноярск, Сочи и Ростов-на-Дону стоимость перелета лоукостером оказалась практически равна поездке в плацкарте (разница не более 500 рублей).

Существенно дешевле (разница более 1000 рублей) перелета билет в плацкарт стоит при поездках из Москвы в Санкт-Петербург и Чебоксары.