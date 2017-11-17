ФАС: билеты в плацкартные вагоны дороже, чем перелет по тому же маршруту

Федеральная антимонопольная служба
07:52, 17 ноября 2017
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На некоторых направлениях внутри России билеты в плацкартные вагоны стоят дороже, чем перелет рейсом бюджетной авиакомпании. К такому выводу пришла Федеральная антимонопольная служба (ФАС), сравнив минимальные и максимальные цены железнодорожных билетов и авиабилетов лоукостера «Победа» на ряде направлений на одну и ту же дату.

Так, поездка в плацкартном вагоне оказалась дороже перелета «Победой» на маршрутах Москва-Назрань, Москва-Новосибирск и Москва-Сургут.

На ряде других направлений, например, из Москвы в Красноярск, Сочи и Ростов-на-Дону стоимость перелета лоукостером оказалась практически равна поездке в плацкарте (разница не более 500 рублей).

Существенно дешевле (разница более 1000 рублей) перелета билет в плацкарт стоит при поездках из Москвы в Санкт-Петербург и Чебоксары.

«Авиация снизила цены на 10% и увеличила пассажиропоток на 22%. Федеральная пассажирская компания [„дочка“ РЖД, занимающаяся пассажирскими перевозками] же наоборот, увеличила тарифы на 3,9% и потеряла 8,5% клиентов в сегменте плацкарт и общие вагоны», — отмечал ранее заместитель руководителя ФАС России Александр Редько. По его словам, загрузка в плацкарте составляет 74%, в общих вагонах — менее 50%. 

Федеральная антимонопольная служба
В ноябре РЖД приостановила предварительную продажу билетов в плацкартные и общие вагоны с отправлением в январе 2018 года. На такой шаг, объявили в РЖД, компания была вынуждена пойти из-за того, что ФАС не приняла решение об индексации тарифов на перевозку в плацкарте и общих вагонах в 2018 году.
В РЖД просили проиндексировать эти перевозки на 3,9%, а ФАС России предлагала снизить тариф на 10%.
10 ноября ФАС объявила, что тарифы на перевозку в плацкарте и общих вагонах индексироваться не будут. С 17 ноября РЖД возобновила продажи таких билетов на январь.
«Победа» — дочерняя компания «Аэрофлота» — была создана в сентябре 2014 года. Первые билеты на рейсы «Победы» поступили в продажу в ноябре 2014 года. 

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