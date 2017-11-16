Премию «Просветитель» вручили авторам книг «С ума сойти!» и «Знак не сотрется»
В Москве вручили премию «Просветитель», которую присуждают авторам лучших научно-популярных книг.
Лучшей естественно-научной книгой жюри признало «С ума сойти! Путеводитель по психическим расстройствам для жителя большого города». Ее написали Дарья Варламова и Антон Зайниев, сами столкнувшиеся с депрессией.
Алена Козлова, Николай Михайлов, Ирина Островская и Ирина Щербакова, выпустившие книгу «Знак не сотрется», получили премию в гуманитарной номинации. В книге рассказывается об остарбайтерах — жителей оккупированных Германией территорий, которых вывезли на принудительные работы во время Второй мировой войны.
Победители премии получат по 400 тысяч рублей.
Премия «Просветитель» вручается с 2008 года. Она была учреждена фондом «Династия» Дмитрия Зимина, который прекратил деятельность в 2015 году после признания «иностранным агентом». С 2016 года премию поддерживает Zimin Foundation.