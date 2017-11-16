Павленский: ситуация с судами во Франции «чудовищно дикая»

Художник-акционист Петр Павленский, находящийся под стражей после поджога двери Банка Франции, заявил, что считает неприемлемыми «закрытые кабинетные суды» и проводит сухую голодовку в знак протеста против них.

Об этом Павленский сообщил в письме, опубликованном в фейсбуке его соратницы Оксаной Шалыгиной.

Письмо от Петр Павленский (Petr Pavlensky) из французской тюрьмы Опубликовано Ксенией Оксман 15 ноября 2017 г.

Художник, в частности, пишет, что считает недопустимым проведение закрытых судов, так как они принимают решения о лишении человека свободы, которое для многих «оказывается судьбоносным».

Павленский напоминает, что ранее неоднократно оказывался в роли подсудимого, но эти суды проходили в открытом режиме. Во Франции же, пишет художник, «ситуация оказалась чудовищно дикая», и он намерен с ней бороться.

В знак протеста, сообщает Павленский, он объявил сухую голодовку, которую держит на момент написания письма десятый день. Когда именно было написано письмо и кому оно адресовано, не уточняется.