Павленский: ситуация с судами во Франции «чудовищно дикая»

Художник-акционист Петр Павленский, находящийся под стражей после поджога двери Банка Франции, заявил, что считает неприемлемыми «закрытые кабинетные суды» и проводит сухую голодовку в знак протеста против них.
Об этом Павленский сообщил в письме, опубликованном в фейсбуке его соратницы Оксаной Шалыгиной.
Художник, в частности, пишет, что считает недопустимым проведение закрытых судов, так как они принимают решения о лишении человека свободы, которое для многих «оказывается судьбоносным».
Павленский напоминает, что ранее неоднократно оказывался в роли подсудимого, но эти суды проходили в открытом режиме. Во Франции же, пишет художник, «ситуация оказалась чудовищно дикая», и он намерен с ней бороться.
В знак протеста, сообщает Павленский, он объявил сухую голодовку, которую держит на момент написания письма десятый день. Когда именно было написано письмо и кому оно адресовано, не уточняется.
Петр Павленский в ночь на 16 октября поджег здание Банка Франции в Париже. По словам знакомых Павленского, свою акцию он объяснил тем, что банк находится на месте Бастилии, и «возрождение революционной Франции положит начало всемирному пожару революций».
Павленский и его соратница Оксана Шалыгина были задержаны и помещены под стражу. Павленский несколько дней провел в психиатрическом стационаре полиции, где проводилась экспертиза, а затем был переведен назад в следственный изолятор.
26 октября галерист Марат Гельман сообщал
, что Павленский шестой день держит голодовку.
Павленский, Шалыгина и их дети получили убежище во Франции в мае 2017 года. Они уехали из России после того, как актриса «Театра.doc» Анастасия Слонина обвинила Павленского в сексуальных домогательствах и избиении ее друга. Художник назвал эти обвинения политически мотивированными.
В России Павленский был фигурантом двух уголовных дел, возбужденных после его акций «Свобода» и «Угроза». По делу об акции «Свобода» художник был в мае 2016 года признан виновным в вандализме и приговорен к 1 году и 4 месяцам колонии, но освобожден от наказания за истечением срока давности.
За акцию «Угроза», в ходе которой он поджег дверь здания ФСБ, в июне 2016 года суд назначил Павленскому штраф в полмиллиона рублей за повреждение объекта культурного наследия и обязал выплатить компенсацию ущерба в 481 тысячу рублей. Штраф и компенсацию художник платить отказался.