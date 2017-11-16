Началось голосование за название для моста в Крым

Министерство транспорта запустило открытое голосование за название для моста, который соединит Крым с материковой Россией. Голосование идет на сайте назовимост.рф.

Для выбора предложены пять вариантов названия моста и возможность предложить собственный:

Крымский мост

Керченский мост

Мост воссоединения

Мост дружбы

Тузлинский мост

На момент публикации новости самым популярным был Крымский мост с 51% голосов, на втором месте Керченский мост с 43% (проценты можно посмотреть в коде страницы).

Голосование продлится один месяц. Провести открытый конкурс по имени моста в Крым в 2016 году предложил президент России Владимир Путин.