Началось голосование за название для моста в Крым
Министерство транспорта запустило открытое голосование за название для моста, который соединит Крым с материковой Россией. Голосование идет на сайте назовимост.рф.
Для выбора предложены пять вариантов названия моста и возможность предложить собственный:
- Крымский мост
- Керченский мост
- Мост воссоединения
- Мост дружбы
- Тузлинский мост
На момент публикации новости самым популярным был Крымский мост с 51% голосов, на втором месте Керченский мост с 43% (проценты можно посмотреть в коде страницы).
Голосование продлится один месяц. Провести открытый конкурс по имени моста в Крым в 2016 году предложил президент России Владимир Путин.
Мост в Крым начали строить в 2015 году — после вхождения полуострова в состав России. Ожидается, что в 2018 году по нему откроют автомобильное движение, а в 2019 году — железнодорожное.