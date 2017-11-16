Началось голосование за название для моста в Крым

Минтранс
07:10, 16 ноября 2017
Надежный источник

Министерство транспорта запустило открытое голосование за название для моста, который соединит Крым с материковой Россией. Голосование идет на сайте назовимост.рф.

Для выбора предложены пять вариантов названия моста и возможность предложить собственный:

  • Крымский мост
  • Керченский мост
  • Мост воссоединения
  • Мост дружбы
  • Тузлинский мост

На момент публикации новости самым популярным был Крымский мост с 51% голосов, на втором месте Керченский мост с 43% (проценты можно посмотреть в коде страницы).

Голосование продлится один месяц. Провести открытый конкурс по имени моста в Крым в 2016 году предложил президент России Владимир Путин.

Мост в Крым начали строить в 2015 году — после вхождения полуострова в состав России. Ожидается, что в 2018 году по нему откроют автомобильное движение, а в 2019 году — железнодорожное.

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