Микроавтобус столкнулся с лесовозом в Йошкар-Оле. Погибли девять человек

Обновление. Источник в экстренных службах сообщил ТАСС, что в аварии погибли девять человек.

В Йошкар-Оле столкнулись маршрутный микроавтобус и лесовоз с прицепом. По предварительной информации, погибли восемь человек. Об этом сообщает агентство «Интерфакс» со ссылкой на управление МВД по республике Марий Эл.

По данным ТАСС, еще пять человек, включая одного ребенка, госпитализированы с травмами.

Авария произошла около 17:30 по московскому времени на 64 километре трассы, соединяющей Йошкар-Олу с городом Козьмодемьянск.

Главное управление МЧС по республике Марий Эл сообщает, что на трассе столкнулись микроавтобус Mercedes Sprinter и «КамАЗ».

В полиции предположили, что авария могла произойти из-за плохой погоды: в течение всего дня в республике идет сильный снег.