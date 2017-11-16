Микроавтобус столкнулся с лесовозом в Йошкар-Оле. Погибли девять человек

Интерфакс
16:11, 16 ноября 2017
Надежный источник
Обновление. Источник в экстренных службах сообщил ТАСС, что в аварии погибли девять человек.

В Йошкар-Оле столкнулись маршрутный микроавтобус и лесовоз с прицепом. По предварительной информации, погибли восемь человек. Об этом сообщает агентство «Интерфакс» со ссылкой на управление МВД по республике Марий Эл.

По данным ТАСС, еще пять человек, включая одного ребенка, госпитализированы с травмами.

Авария произошла около 17:30 по московскому времени на 64 километре трассы, соединяющей Йошкар-Олу с городом Козьмодемьянск.

Главное управление МЧС по республике Марий Эл сообщает, что на трассе столкнулись микроавтобус Mercedes Sprinter и «КамАЗ».

В полиции предположили, что авария могла произойти из-за плохой погоды: в течение всего дня в республике идет сильный снег.

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