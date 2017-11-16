Маша Гессен получила одну из главных литературных наград США за книгу про тоталитарную Россию
Журналистка Маша Гессен получила Национальную книжную премию (National Book Award) — одну из самых престижных литературных наград в США, которая вручается с 1936 года.
Гессен победила в категории «Нон-фикшн». Премия присуждена за ее книгу «Будущее — это история. Как тоталитаризм снова завоевал Россию» (The Future is History: How Totalitarianism Reclaimed Russia).
В книге рассказывается о перестройке 1980-х годов, распаде Советского Союза, расстреле Белого дома в 1993-м, двух чеченских войнах, приходе к власти Владимира Путина и убийстве Бориса Немцова. Гессен пишет о том, как современная Россия постепенно приобретала черты тоталитарного государства.
Congrats to Masha Gessen for winning the 2017 #NationalBookAward for Non-Fiction tonight for THE FUTURE IS HISTORY! #NBAwards pic.twitter.com/umBWi9sO4Q— Paperback Paris (@PaperbackParis) November 16, 2017