Маша Гессен получила одну из главных литературных наград США за книгу про тоталитарную Россию

Журналистка Маша Гессен получила Национальную книжную премию (National Book Award) — одну из самых престижных литературных наград в США, которая вручается с 1936 года.

Гессен победила в категории «Нон-фикшн». Премия присуждена за ее книгу «Будущее — это история. Как тоталитаризм снова завоевал Россию» (The Future is History: How Totalitarianism Reclaimed Russia).

В книге рассказывается о перестройке 1980-х годов, распаде Советского Союза, расстреле Белого дома в 1993-м, двух чеченских войнах, приходе к власти Владимира Путина и убийстве Бориса Немцова. Гессен пишет о том, как современная Россия постепенно приобретала черты тоталитарного государства.