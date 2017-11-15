В России изменится внешний вид сигаретных пачек

Российские табачные фабрики с 15 ноября начали выпускать сигаретные пачки в новом дизайне, соответствующем требованиями , сообщает ТАСС.

На новых пачках изображения, предупреждающие о вреде курения, наносятся с двух сторон, а не с одной, как на пачках старого образца. Размер изображений должен быть не менее 50% от площади пачки.

На пачки по новым правилам запрещено наносить картинки или надписи, которые ассоциировали бы табачную продукцию с продуктами питания (например, фруктами).

Также запрещается использовать на пачках слова и словосочетания «с низким содержанием смол», «легкие», «мягкие» и другие, чтобы не создавать впечатление у потребителя о низком вреде таких табачных изделий.

На боковой части упаковки новых пачек сигарет будет размещена надпись: «Содержит системные яды, канцерогенные и мутагенные вещества». Надпись должна занимать не менее 17% всей площади боковой стороны.

Сигареты в пачках старого образца, произведенные до 15 ноября, останутся в продаже.