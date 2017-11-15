В России изменится внешний вид сигаретных пачек

ТАСС
06:29, 15 ноября 2017
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Российские табачные фабрики с 15 ноября начали выпускать сигаретные пачки в новом дизайне, соответствующем требованиями Таможенного союза, сообщает ТАСС.

На новых пачках изображения, предупреждающие о вреде курения, наносятся с двух сторон, а не с одной, как на пачках старого образца. Размер изображений должен быть не менее 50% от площади пачки.

На пачки по новым правилам запрещено наносить картинки или надписи, которые ассоциировали бы табачную продукцию с продуктами питания (например, фруктами).

Также запрещается использовать на пачках слова и словосочетания «с низким содержанием смол», «легкие», «мягкие» и другие, чтобы не создавать впечатление у потребителя о низком вреде таких табачных изделий.

На боковой части упаковки новых пачек сигарет будет размещена надпись: «Содержит системные яды, канцерогенные и мутагенные вещества». Надпись должна занимать не менее 17% всей площади боковой стороны.

Сигареты в пачках старого образца, произведенные до 15 ноября, останутся в продаже.

Кроме того, в упаковках сигарет теперь запрещено помещать разного рода вкладыши, которые обычно носят рекламный характер и стимулируют спрос.

ТАСС
«Концепция осуществления государственной политики противодействия потреблению табака на 2017–2022 годы и дальнейшую перспективу», которую представил Минздрав в октябре, предполагает, в числе прочего, запрет использовать в сигаретах ингредиенты со вкусом пищевых продуктов, а также переход в ближайшем будущем на продажу табачных изделий в небрендированных пачках.
Предусматривающий такие меры проект концепции правительство вернуло в Минздрав на доработку. Новый вариант пока не представлен.

Борьба с курением в России

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