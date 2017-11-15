«Разделяет оппозиционное политическое мировоззрение». Colta опубликовала справку о «нецелесообразных» участниках Петербургского культурного форума

Издание Colta опубликовало документ за подписью первого заместителя министра культуры России Владимира Аристархова, в котором говорится о нецелесообразности приглашения на Петербургский международный культурный форум нескольких театральных режиссеров.

В документе, достоверность которого официально не подтверждена, говорится, что на театральную секцию форума не стоит приглашать художественного руководителя Малого драматического театра Льва Додина, худрука БДТ Андрея Могучего, режиссеров Кирилла Серебренникова, Дмитрия Крымова, Анатолия Васильева и театрального критика Романа Должанского.

На большинство из упомянутых театральных деятелей составлено краткое досье, в котором дана характеристика их творчества. К примеру, постановка Крымова «Своими словами. А. Пушкин, „Евгений Онегин“» названа произведением, которое ломает «положительный конструктив» оригинала, а также намеренно создает «депрессивное восприятие» и в «глумливой манере» использует образы Гоголя и Пушкина.

Деятельность Кирилла Серебренникова, как говорится в документе, способствует «размыванию российских духовно-нравственных ценностей». Додин, говорится в характеристике, также склонен к размыванию традиционных ценностей и фальсификации истории, а также «разделяет „оппозиционное“ политическое мировоззрение».

Каким образом редакции Colta удалось получить документ, не сообщается. Он не датирован.

Спектакль Льва Додина «Страх. Любовь. Отчаяние» будет показан в программе Петербургского форума 16 ноября. Также в форуме примет участие и Андрей Могучий.