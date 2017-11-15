Навальный попросил проверить, как сотрудники МВД связаны с теми, кто облил его зеленкой

Алексей Навальный обратился к генпрокурору Юрию Чайке с просьбой проверить, причастны ли сотрудники центра МВД по противодействию экстремизму (центр «Э») к нападению на политика весной 2017 года.

Помимо этого Навальный просит выяснить, не связано ли затягивание расследования уголовного дела с тем, что сотрудники МВД пытаются его «блокировать».

Свою жалобу оппозиционер объясняет тем, что ранее бывший активист движения SERB Олег Чурсин назвал майора Алексея Окопного из центра «Э» куратором этой организации. Именно активистов SERB Навальный обвиняет в нападении.