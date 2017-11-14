Возвращенные из Сирии в Грозный женщины дали расписки о согласии на уголовное преследование

Женщины из Чечни, которые 13 ноября вместе с детьми были возвращены из Сирии в Грозный, дали расписки о согласии на уголовное преследование. Об этом в понедельник сообщил ТАСС член Совета Федерации Зияд Сабсаби.

«С каждого мы получили расписку, что он возвращается на родину по своей воле и готов в случае необходимости предстать перед судом. Мы задали вопрос, есть ли женщины, которые хотят отправить детей, а сами остаться, таких не было», — сказал он. По его словам, перед судом могут предстать те, в отношении кого уже возбуждены уголовные дела.

Родственница одной из женщин подтвердила «Кавказскому узлу», что та дала расписку о согласии на преследование. «Любая мать согласится на все что угодно ради своих детей… Если она нарушила закон, если к ней есть какие-то конкретные претензии, то пусть ее судят», — сказала собеседница издания.