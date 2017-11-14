Возвращенные из Сирии в Грозный женщины дали расписки о согласии на уголовное преследование

Кавказский узел
20:13, 14 ноября 2017
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Женщины из Чечни, которые 13 ноября вместе с детьми были возвращены из Сирии в Грозный, дали расписки о согласии на уголовное преследование. Об этом в понедельник сообщил ТАСС член Совета Федерации Зияд Сабсаби.

«С каждого мы получили расписку, что он возвращается на родину по своей воле и готов в случае необходимости предстать перед судом. Мы задали вопрос, есть ли женщины, которые хотят отправить детей, а сами остаться, таких не было», — сказал он. По его словам, перед судом могут предстать те, в отношении кого уже возбуждены уголовные дела.

Родственница одной из женщин подтвердила «Кавказскому узлу», что та дала расписку о согласии на преследование. «Любая мать согласится на все что угодно ради своих детей… Если она нарушила закон, если к ней есть какие-то конкретные претензии, то пусть ее судят», — сказала собеседница издания.

Если власти получают от женщин расписки перед возвращением в Россию, то таким образом они снимают с себя ответственность за дальнейшую судьбу этих женщин, считает сотрудник одной из неправительственных организаций Чечни.

Кавказский узел
Кампанию по возвращению из Сирии и Ирака в Россию женщин и детей курируют власти Чечни. По данным на середину ноября, таким образом в Россию вернулись 89 человек. В октябре стало известно, что две уроженки Дагестана, вернувшиеся из Сирии в Россию через Грозный, были взяты под стражу. Сообщалось, что женщины из той группы дали явки с повинной для освобождения от уголовного преследования.
13 ноября в Чечню спецрейсом из Сирии прилетели более 40 женщин и детей (из них семеро — граждане Казахстана и Узбекистана, остальные — граждане РФ). Предположительно, это семьи мужчин, уехавших в Сирию воевать на стороне террористов. По данным журналистов, они были захвачены бойцами курдских формирований после взятия Ракки.
В Сирии на стороне террористов «Исламского государства» воюют около трех тысяч российских граждан. В республиках Северного Кавказа работают специальные комиссии, которые занимаются возвращением боевиков и членов их семей к мирной жизни. Однако во многих случаях люди, добровольно вернувшиеся из Сирии, сталкиваются в России с преследованиями со стороны властей.

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