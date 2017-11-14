Украинские депутаты решили не включать в законопроект о Донбассе поправку о разрыве отношений с Россией 

Депутаты Верховной рады решили не включать в законопроект об обеспечении суверенитета над Донбассом поправку о разрыве дипломатических отношений с Россией.

По словам депутата Ильи Винника, которого называли одним из инициаторов поправки, депутаты согласились с тем, что разрыв отношений с другим государства относится к полномочиям исполнительной власти.

«Мы не будем говорить исполнительной власти, как им выполнять закон. Закон предоставит РФ статус агрессора. При таких условиях очевидно, что дипломатические отношения исполнительной властью будут разорваны во исполнение этого закона», — сказал он.

Винник подчеркнул, передает «Интерфакс-Украина», что формально поправка еще не была рассмотрена и все равно может быть вынесена на голосование.