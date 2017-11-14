СК завел уголовное дело после смерти балетмейстера Мариинки на приеме у стоматолога

Управление Следственного комитета в Санкт-Петербурге завело уголовное дело в связи со смертью балетмейстера Мариинского театра Сергея Вихарева после анестезии в стоматологической клинике.

Уголовное дело заведено по статье 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности), решение о возбуждении было принято по фактам, которые следователи выявили в ходе проверки стоматологии.

Как выяснили в СК, стоматология «Клиника доктора Лившиц», куда обратился Вихарев, не имела права оказывать услуги по анестезиологии. Они заключили договор с центром «Иналмед», но он не мог работать по адресам, не указанным в его лицензии.

На обе компании были наложены штрафы в размере 300 тысяч рублей.

Сведений о подозреваемых по заведенному уголовному делу нет.