СК завел уголовное дело после смерти балетмейстера Мариинки на приеме у стоматолога

Фонтанка.ру
06:48, 14 ноября 2017
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Управление Следственного комитета в Санкт-Петербурге завело уголовное дело в связи со смертью балетмейстера Мариинского театра Сергея Вихарева после анестезии в стоматологической клинике.

Уголовное дело заведено по статье 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности), решение о возбуждении было принято по фактам, которые следователи выявили в ходе проверки стоматологии.

Как выяснили в СК, стоматология «Клиника доктора Лившиц», куда обратился Вихарев, не имела права оказывать услуги по анестезиологии. Они заключили договор с центром «Иналмед», но он не мог работать по адресам, не указанным в его лицензии.

На обе компании были наложены штрафы в размере 300 тысяч рублей.

Сведений о подозреваемых по заведенному уголовному делу нет.

Сергей Вихарев скончался 2 июня 2017 года. Утром этого дня он пришел в стоматологию на операцию по удалению зубов и установке имплантов. После введения препарата пропофол, который используется для анестезии, у Вихарева остановилось сердце, реанимационные процедуры к результату не привели, и он скончался.
Вихарев работал балетмейстером-репетитором Мариинского театра с 2007 года. В частности, он занимался реконструкцией исторических спектаклей и помог поставить «Спящую красавицу» балетмейстера Мариуса Петипа.
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