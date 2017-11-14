Российского священника приговорили в Белоруссии к 5,5 годам тюрьмы за сутенерство
Суд в Витебске признал виновным российского священника Николая Киреева в сутенерстве и приговорил к 5 годам и 6 месяцам заключения.
По версии следствия, 39-летний Киреев в августе 2017 года собирался перевезти из Витебска в Россию двух женщин для того, чтобы склонить их к занятию проституцией.
Как утверждает следствие, он готовился к этому с апреля 2017 года. Женщины, которые он собирался перевезти в Санкт-Петербург, дали согласие заниматься проституцией за деньги. Как говорится в обвинительном заключении, преступление не было доведено до исполнения по независимым от Киреева причинам.
Киреев свою вину отрицал.
По данным следствия, мужчина с апреля по август 2017 года переписывался в интернете с этими женщинами. Получив их согласие на занятие проституцией за деньги в Санкт-Петербурге, 3 августа обвиняемый приехал в Витебск, чтобы доставить их в Россию. В 19.30 его задержали сотрудники милиции при посадке в автобус Витебск — Санкт-Петербург рядом с домом № 2 на улице Космонавтов в областном центре.