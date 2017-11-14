«Рамблер.Кассе» запретили продавать билеты на «Убийство в „Восточном экспрессе“»
Прокатчик фильма «Убийство в „Восточном Экспрессе“» 20 Century Fox принял решение не продавать билеты на картину через сервис «Рамблер.Касса» в связи с наценкой российской компании. Об этом заявил директор по маркетингу российского подразделения прокатчика Николай Борунков.
В отличие от других фильмов, билеты на «Убийство в „Восточном Экспрессе“» недоступны для покупки в «Рамблер.Кассе». При этом их можно купить, например, на сайте сети кинотеатров «Каро».
Борунков пояснил, что с «Рамблер.Кассой» идут переговоры по дальнейшему сотрудничеству после появления наценки на онлайн-билеты.
20 Century Fox — уже второй прокатчик, который ограничивает сотрудничество с «Рамблер.Кассой» из-за новых правил наценки. В октябре студия Universal запретила прокат фильма «Сделано в Америке» в сетях «Синема парк» и «Формула кино», которые, как и «Рамблер.Касса», принадлежат Александру Мамуту.
«Рамблер.Касса» вернула наценку 10% при продаже билетов через интернет с 1 сентября 2017 года, до этого в течение трех лет билеты продавались по номиналу. От продажи билетов через «Рамблер.Кассу» отказалась сеть «Каро», которая, наоборот, ввела скидку 10% на свои онлайн-продажи.