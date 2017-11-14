«Рамблер.Кассе» запретили продавать билеты на «Убийство в „Восточном экспрессе“»

Прокатчик фильма «Убийство в „Восточном Экспрессе“» 20 Century Fox принял решение не продавать билеты на картину через сервис «Рамблер.Касса» в связи с наценкой российской компании. Об этом заявил директор по маркетингу российского подразделения прокатчика Николай Борунков.

В отличие от других фильмов, билеты на «Убийство в „Восточном Экспрессе“» недоступны для покупки в «Рамблер.Кассе». При этом их можно купить, например, на сайте сети кинотеатров «Каро».

Борунков пояснил, что с «Рамблер.Кассой» идут переговоры по дальнейшему сотрудничеству после появления наценки на онлайн-билеты.