Правительство РФ предложило сократить срок оформления загранпаспорта

Правительство РФ
08:01, 14 ноября 2017
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Премьер-министр Дмитрий Медведев распорядился внести в Госдуму законопроект, сокращающий срок оформления загранпаспорта с четырех до трех месяцев.

Речь идет об оформлении загранпаспортов, в том числе с электронным носителем информации, при подачие заявлений «по месту пребывания».

«Принятие законопроекта позволит повысить удобство и доступность получения гражданами услуги по выдаче заграничных паспортов и уменьшить временные издержки», — сообщается на сайте правительства.

Законопроект рассмотрен и одобрен на заседании правительства Российской Федерации 9 ноября 2017 года.

Правительство РФ
Действующие законы устанавливают самый большой срок оформления загранпаспорт для людей, обратившихся за ним по месту пребывания, четыре месяца. При подаче заявлений по месту жительства паспорта оформляются в течение месяца. В случае экстренной необходимости (выезд на лечение за рубеж, смерть родственников) загранпаспорт делают за три дня.
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