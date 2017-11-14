Правительство РФ предложило сократить срок оформления загранпаспорта
Премьер-министр Дмитрий Медведев распорядился внести в Госдуму законопроект, сокращающий срок оформления загранпаспорта с четырех до трех месяцев.
Речь идет об оформлении загранпаспортов, в том числе с электронным носителем информации, при подачие заявлений «по месту пребывания».
«Принятие законопроекта позволит повысить удобство и доступность получения гражданами услуги по выдаче заграничных паспортов и уменьшить временные издержки», — сообщается на сайте правительства.
Законопроект рассмотрен и одобрен на заседании правительства Российской Федерации 9 ноября 2017 года.
Действующие законы устанавливают самый большой срок оформления загранпаспорт для людей, обратившихся за ним по месту пребывания, четыре месяца. При подаче заявлений по месту жительства паспорта оформляются в течение месяца. В случае экстренной необходимости (выезд на лечение за рубеж, смерть родственников) загранпаспорт делают за три дня.