Правительство РФ предложило сократить срок оформления загранпаспорта

Премьер-министр Дмитрий Медведев распорядился внести в Госдуму законопроект, сокращающий срок оформления загранпаспорта с четырех до трех месяцев.

Речь идет об оформлении загранпаспортов, в том числе с электронным носителем информации, при подачие заявлений «по месту пребывания».

«Принятие законопроекта позволит повысить удобство и доступность получения гражданами услуги по выдаче заграничных паспортов и уменьшить временные издержки», — сообщается на сайте правительства.