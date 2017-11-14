Mail.ru задумалась о покупке такси «Везет»
Группа компаний по заказу такси «Везет» ведет переговоры о привлечении инвестиции и основным претендентом является холдинг Mail.ru Group. Об этом со ссылкой на неназванный источник, знакомый с деталями переговоров, сообщает РБК.
Сумма сделки, по словам одного из собеседников издания, может составить «несколько десятков миллионов долларов», что позволит Mail.ru получить неконтрольную долю, но затем докупить акции.
Официально представители Mail.ru отказались комментировать возможную сделку, но заявили, что компании интересен «в том числе» рынок такси.
Источники РБК также рассказали, что «Везет» ведет переговоры с автопроизводителями и «ВымпелКомом» (бренд «Билайн»).
Такси «Везет» работает в 120 городах России, в Казахстане и Чехии. Его долю на российском рынке такси оценивают в 12%.
В июле 2017 года было объявлено, что «Яндекс.Такси» и Uber объединят свои бизнесы на постсоветском пространстве. Вместе они станут крупнейшим сервисом по вызову такси на рынке.