Mail.ru задумалась о покупке такси «Везет»

Группа компаний по заказу такси «Везет» ведет переговоры о привлечении инвестиции и основным претендентом является холдинг Mail.ru Group. Об этом со ссылкой на неназванный источник, знакомый с деталями переговоров, сообщает РБК.

Сумма сделки, по словам одного из собеседников издания, может составить «несколько десятков миллионов долларов», что позволит Mail.ru получить неконтрольную долю, но затем докупить акции.

Официально представители Mail.ru отказались комментировать возможную сделку, но заявили, что компании интересен «в том числе» рынок такси.

Источники РБК также рассказали, что «Везет» ведет переговоры с автопроизводителями и «ВымпелКомом» (бренд «Билайн»).