ФСБ объявила о задержании 69 участников запрещенной мусульманской организации
ФСБ сообщила о задержании в московском регионе 69 участников организации «Таблиги Джамаат», которая признана в России экстремистской и запрещена.
В сообщении спецслужбы говорится, что в результате совместной с МВД операции 14 ноября была «пресечена противоправная деятельность глубоко законспирированной структуры». Ее руководителями были выходцы из стран Центральной Азии.
При обысках у задержанных изъяли экстремистскую литературу и «электронные носители информации с отчетами о противоправной деятельности».
ФСБ сообщила, что Следственный комитет возбудил уголовное дело, но не уточнила, по какой именно статье.
Движение «Таблиги Джамаат» было основано в Индии, оно существует с 1926 года. Верховный суд России в 2009 году признал его экстремистским. Суд пришел к выводу, что «Таблиги Джамаат» «угрожает межнациональной и межконфессиональной стабильности в российском обществе, территориальной целостности РФ».