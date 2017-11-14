ФСБ объявила о задержании 69 участников запрещенной мусульманской организации

ФСБ сообщила о задержании в московском регионе 69 участников организации «Таблиги Джамаат», которая признана в России экстремистской и запрещена.

В сообщении спецслужбы говорится, что в результате совместной с МВД операции 14 ноября была «пресечена противоправная деятельность глубоко законспирированной структуры». Ее руководителями были выходцы из стран Центральной Азии.

При обысках у задержанных изъяли экстремистскую литературу и «электронные носители информации с отчетами о противоправной деятельности».

ФСБ сообщила, что Следственный комитет возбудил уголовное дело, но не уточнила, по какой именно статье.