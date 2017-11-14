«Дождь»: сын главы «Ростеха» мог получить от государства 250-метровую квартиру в центре Москвы

Дождь
17:07, 14 ноября 2017
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Александр Чемезов в 2005 году получил от государства квартиру в центре Москвы, сообщает «Дождь» со ссылкой на данные Росреестра. Александром Чемезовым зовут сына главы «Ростеха» Сергея Чемезова; идет ли речь об одном и том же человеке, «Дождь» не уточняет.

Чемезов получил 250-метровую квартиру в доме в Шведском тупике (район Тверского бульвара), которая принадлежала управлению делами президента РФ. По какой причине ее могли передать Чемезову, неизвестно — «Дождю» не удалось получить комментарии в управлении делами президента и «Ростехе».

В 2009 году квартира перешла Любови Чемезовой — так же зовут бывшую жену Сергея Чемезова. Стоимость квартиры в 2017 году, по оценке «Дождя», составляет около 5,7 миллиона долларов.

Как отмечает «Дождь», государство несколько раз передавало квартиры в Шведском переулке физическим лицам, которые состояли на госслужбе — в частности, 240-метровую квартиру там получил в 2006 году Игорь Сечин, который тогда был замглавы администрации президента. «Дождь» не сообщает, есть ли данные о работе Александра Чемезова на госслужбе в 2005 году — известно, что он с 2006 года занимается бизнесом.

[Александр Чемезов] владеет долей в компании «Зуу менеджмент», на которую зарегистрирован товарный знак ресторана ZOO Beer&Grill <…>. До 2014 года Александр Сергеевич Чемезов и Станислав Сергеевич Чемезов (также зовут другого сына главы «Ростеха») совместно владели компанией «Щелково-2», занятой продажей земельных участков. <…> Летом 2006 года он стал одним из учредителей «Клиники экстренной медицинской помощи» в Татарстане.

Дождь
Ранее «Дождь» выпустил репортаж о доме в Шведском переулке, в котором владеют квартирами высокопоставленные чиновники и бизнесмены (телеканал называет его «домом друзей Путина»). В частности, по данным телеканала, Иван Тимченко (так зовут сына бизнесмена Геннадия Тимченко) продал 200-метровую квартиру в этом доме Инге Каримовой (так зовут дочь главы «Роснефти» Игоря Сечина). В этом ли самом доме получил квартиру Алексей Чемезов, не уточняется.
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