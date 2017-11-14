«Дождь»: сын главы «Ростеха» мог получить от государства 250-метровую квартиру в центре Москвы

Александр Чемезов в 2005 году получил от государства квартиру в центре Москвы, сообщает «Дождь» со ссылкой на данные Росреестра. Александром Чемезовым зовут сына главы «Ростеха» Сергея Чемезова; идет ли речь об одном и том же человеке, «Дождь» не уточняет.

Чемезов получил 250-метровую квартиру в доме в Шведском тупике (район Тверского бульвара), которая принадлежала управлению делами президента РФ. По какой причине ее могли передать Чемезову, неизвестно — «Дождю» не удалось получить комментарии в управлении делами президента и «Ростехе».

В 2009 году квартира перешла Любови Чемезовой — так же зовут бывшую жену Сергея Чемезова. Стоимость квартиры в 2017 году, по оценке «Дождя», составляет около 5,7 миллиона долларов.

Как отмечает «Дождь», государство несколько раз передавало квартиры в Шведском переулке физическим лицам, которые состояли на госслужбе — в частности, 240-метровую квартиру там получил в 2006 году Игорь Сечин, который тогда был замглавы администрации президента. «Дождь» не сообщает, есть ли данные о работе Александра Чемезова на госслужбе в 2005 году — известно, что он с 2006 года занимается бизнесом.