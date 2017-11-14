Брат Тельмана Исмаилова объявлен в международный розыск

Басманный суд Москвы удовлетворил ходатайство следствия о заочном аресте Вагифа Исмаилова — брата бывшего владельца Черкизовского рынка Тельмана Исмаилова. Вагиф Исмаилов объявлен в международный розыск, рассказал неназванный источник ТАСС.

Согласно карточке на сайте суда, судья Наталья Дударь заочно арестовала Вагифа Исмаилова 30 октября — в тот же день, когда был заочно арестован сам Тельман Исмаилов.

Оба брата обвиняются в убийстве двух и более лиц и незаконном обороте оружия.