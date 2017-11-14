Брат Тельмана Исмаилова объявлен в международный розыск
Басманный суд Москвы удовлетворил ходатайство следствия о заочном аресте Вагифа Исмаилова — брата бывшего владельца Черкизовского рынка Тельмана Исмаилова. Вагиф Исмаилов объявлен в международный розыск, рассказал неназванный источник ТАСС.
Согласно карточке на сайте суда, судья Наталья Дударь заочно арестовала Вагифа Исмаилова 30 октября — в тот же день, когда был заочно арестован сам Тельман Исмаилов.
Оба брата обвиняются в убийстве двух и более лиц и незаконном обороте оружия.
О предъявлении обвинений Тельману Исмаилову стало известно 11 ноября, он также объявлен в международный розыск. Его и брата обвиняют в убийстве в 2016 году предпринимателей Владимира Савкина и Юрия Брилева.
По делу также арестованы еще один брат Тельмана Исмаилова Рафик и Мехман Керимов — он признал вину. Адвокат Исмаилова Марина Русакова заявила, что Керимов оговорил ее подзащитного.
Как пишет «Лайф», Тельман Исмаилов может находиться в Турции.