В Саранске обрушилась лестница в строящемся доме. Погибли три человека

В строящемся доме в Саранске обрушился лестничный марш с шестого по второй этажи, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на региональное управление МЧС. В результате обрушения три человека погибли.

Еще один строитель, извлеченный из-под завалов, доставлен в больницу. Источники агентства в экстренных службах города сообщили, что состояние пострадавшего оценивается как тяжелое.

Обрушение произошло в доме на пересечении улиц Фурманова и Гагарина, где на момент происшествия было построено 10 этажей.