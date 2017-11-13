В Саранске обрушилась лестница в строящемся доме. Погибли три человека

Интерфакс
12:37, 13 ноября 2017
Надежный источник

В строящемся доме в Саранске обрушился лестничный марш с шестого по второй этажи, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на региональное управление МЧС. В результате обрушения три человека погибли.

Еще один строитель, извлеченный из-под завалов, доставлен в больницу. Источники агентства в экстренных службах города сообщили, что состояние пострадавшего оценивается как тяжелое.

Обрушение произошло в доме на пересечении улиц Фурманова и Гагарина, где на момент происшествия было построено 10 этажей.

Реклама на медузе
МедиакитЦеныНативная рекламаСвязаться

Подпишитесь на «Вечернюю Медузу»

Самая краткая ежедневная газета на свете — по вечерам в вашем почтовом ящике или в телеграме

Самая краткая ежедневная газета на свете — по вечерам в вашем почтовом ящике или в телеграме