Российская делегация не смогла вовремя вылететь на переговоры с президентом Турции из-за поломки самолета

У самолета Ту-204 специального летного отряда «Россия», который должен был доставить российскую делегацию в Сочи на переговоры с президентом Турции, перед вылетом из Москвы была обнаружена неисправность.

Об этом сообщила пресс-секретарь управляющего делами президента РФ Елена Крылова, не уточнив, о какой именно поломке идет речь.

Авиаотряд «Россия», по словам Крыловой, предоставит для вылета в Сочи запасной борт.

Как уточняет ТАСС, о замене самолета было объявлено после того, как члены делегации заняли свои места в салоне, а бортпроводники провели инструктаж по безопасности.

В состав делегации, в числе прочих, входит пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.