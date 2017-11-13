Российская делегация не смогла вовремя вылететь на переговоры с президентом Турции из-за поломки самолета

ТАСС
11:42, 13 ноября 2017
Надежный источник

У самолета Ту-204 специального летного отряда «Россия», который должен был доставить российскую делегацию в Сочи на переговоры с президентом Турции, перед вылетом из Москвы была обнаружена неисправность.

Об этом сообщила пресс-секретарь управляющего делами президента РФ Елена Крылова, не уточнив, о какой именно поломке идет речь.

Авиаотряд «Россия», по словам Крыловой, предоставит для вылета в Сочи запасной борт.

Как уточняет ТАСС, о замене самолета было объявлено после того, как члены делегации заняли свои места в салоне, а бортпроводники провели инструктаж по безопасности.

В состав делегации, в числе прочих, входит пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Это техника, поломки случаются у любой техники и давайте скажем „спасибо“, что поломка случилась на земле», — заметил по поводу произошедшего инцидента Песков.

ТАСС
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган посетит Сочи 13 ноября с рабочим визитом. В ходе визита, который, как сообщалось ранее, начнется вечером в понедельник, Эрдоган проведет переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным, на которых планируется обсудить ситуацию в Сирии.
В рамках визита, также запланированы и российско-турецкие переговоры по другим вопросам. В этих переговорах, как сообщил Песков «Ведомостям», примет, в числе прочих, участие глава «Роснефти» Игорь Сечин. Предполагалось, что 13 ноября Сечин даст показания в суде по делу экс-министра экономического развития Алексея Улюкаева. Однако Сечин в суде не появился. В «Роснефти» заявили, что он не получил повестку в суд.
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