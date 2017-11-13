Кремль задумался о переносе послания Федеральному собранию с декабря на февраль

РБК
05:29, 13 ноября 2017
Требует подтверждения

В Кремле обсуждается перенос президентского послания Федеральному собранию с декабря 2017 года на февраль 2018 года. По словам неназванных источников РБК, близких к администрации президента, вероятность такого развития событий очень высокая.

Если решение будет принято, то это станет первым в истории России случаем, когда президент выступит перед парламентом не в текущем году. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отказался подтвердить или опровергнуть перенос послания.

Одновременно, как рассказали источники РБК, в Кремле обсуждаются сценарии выдвижения Владимира Путина на новый президентский срок. Базовая концепция, по словам собеседников издания, заключается в том, чтобы объявить о выдвижении после того, как Совет Федерации назначит выборы. Верхняя палата парламента должна сделать это не позднее 17 декабря.

Источники предполагают, что объявление о выдвижении Путина может быть сделано как в конце декабря 2017 года, так и в начале января 2018-го. «Можно, например, объявить о намерении идти на выборы во время поездки в регион, где соответствующий вопрос задаст рабочий, или же организовать специальное масштабное мероприятие с участием известных людей», — рассказал неназванный федеральный чиновник.

С 2012 года Владимир Путин традиционно обращается с посланием к Федеральному собранию в декабре. Президентские выборы, как ожидается, пройдут 18 марта 2018 года, они приурочены к четвертой годовщине вхождения Крыма в состав России.
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